القبض على متهمين بغسل 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان «لهما معلومات جنائية»– مقيمان بمحافظة قنا)؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي، عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية– شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.