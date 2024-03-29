صاحب مزرعة للخيول: السلالات المصرية من الأنقى والأفضل عالميا (فيديو)

قال المهندس مصطفى خيري «صاحب مزرعة إنتاج خيول»، إن الخط المصري في إنتاج الخيول من أنقى وأفضل الخيول، مشيرًا إلى أن الميزة في ذلك تعود بسبب أن عباس باشا قام بجمع أفضل السلالات والأمهات التي كانت موجودة في الجزيرة العربية وقت الفتوحات، وقام بتجميعها في مصر، وحينما قامت الثورة أصبحت تلك الخيول ملكًا لوزارة الزراعة، والممثلة في محطة الزهراء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «باب رزق»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي يسري الفخراني، قائلا: «الخيول المصرية الأصيلة تحظى بعناية كبيرة منذ فترة عباس باشا وحتى اليوم، وذلك منذ أكثر من 100 عام».

وتابع: «نسل الخيول العربية كلها معروف، وبعد أن تلد الفرسة يتم عمل إخطار ولادة لمحطة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة يأتي الطبيب ويأخذ عينة من الشعر، ويجرى إرسالها إلى ألمانيا لعمل تحليل «DNA»، وحينما تأتي العينة ويتم إثبات أن الأم هي تلك الفرسة الموجودة في الإخطار، والأب هو الحصان المذكور في الإخطار، يتم بعدها استخراج شهادة ميلاد للمُهر».