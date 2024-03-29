«واحد من الناس».. عمرو الليثي يهدي عامل نظافة 5 آلاف جنيه

أجرى الإعلامي عمرو الليثي، جولة في الشوارع وقابل عامل نظافة يُدعى محمد سعد الدين، ويبلغ من العمر 48 سنة، ولديه أولاد، أعمارهم 15 عاما و18 عاما.

قصة حياة عامل النظافة

وقال «سعد الدين»، خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس»، والمذاع عبر قناة الحياة، أنه يعيش في منزله بمفرده بعدما ترك زوجته من 10 سنوات، مواصلا: «دخلي في اليوم 65 جنيهًا، وبصرف في الشهر على حسب اللي بيجيلي وربنا بيرزقني والحمدلله».

مكافأة مالية من واحد من الناس

وقدّم له الإعلامي عمرو الليثي، مبلغًا ماليًا بقيمة 5000 جنيه من برنامج «واحد من الناس»، لعامل النظافة، والذي عبّر عن سعادته، قائلا: «ربنا العالم بحالي الحمدلله، ابني كان لسه بيقولي مش عندي هدوم، والفلوس دي أنا هجيب بيها هدوم لأولادي».