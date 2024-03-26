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دراما المتحدة

«واحد من الناس» يهدي عابر سبيل مصاب بشلل رباعي 5 آلاف جنيه

كتب:

منار مجدي
06:00 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
برنامج واحد من الناس

برنامج واحد من الناس

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس على فضائية الحياة بعابر سبيل مصاب بشلل رباعي يجلس على كرسي متحرك، يزرق من خلال مساعدة الناس وتعاطفهم معه.

تفاصيل حياة عابر السبيل المصاب بشلل رباعي

وخلال الحلقة، وجّه «الليثي» بعض الأسئلة لعابر السبيل، عن تفاصيل حياته، وأجاب: «عندي 25 سنة، أخويا بيصرف عليا، بقعد في المكان ده كل يوم من الساعة 9 صباحا وأخويا بياخدني الساعة 10 مساء، وخلال اليوم تأتي الناس لمساعدتي ويتعاطفون معي، أنا على الله».

مفاجأة عمرو الليثي لعابر السبيل 

وقدم الإعلامي عمرو الليثي، 5000 جنيه لعابر السبيل الذي يجلس على كرسي متحرك، وعبر الأخير عن سعادته: «الحمد لله».

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بقلم منار مجدي