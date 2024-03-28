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دراما المتحدة

عمرو الليثي يفاجئ سيدة عجوز بهدية 5 آلاف جنيه

كتب:

منار مجدي
05:49 م | الخميس 28 مارس 2024
برنامج واحد من الناس

برنامج واحد من الناس

التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، أثناء جولته في شوارع وميادين مصر، بسيدة تدعى ماجدة كمال.

وقالت ماجدة كمال، إن عمرها 71 عاما، وتعيش وحيدة في المنزل، قائلة: «معنديش أولاد عايشة لوحدي ولكن في نفس البيت يوجد أخواتي وأولادها، أخواتي بيساعدوني في المصاريف».

مكافأة عمرو الليثي للسيدة ماجدة

وقدم الإعلامي عمرو الليثي، 5 آلاف جنيه للسيدة ماجدة، التي عبرت عن سعادتها قائلة: «الحمدلله متيسرة، بس الهدية لا ترد، ربنا يكرمك ويخليك».

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