«واحد من الناس» يساعد مسنة بمبلغ مالي لتسديد ديونها

أجرى الإعلامي عمرو الليثي، جولة في الشوارع ليقابل أرملة وربة منزل تدعى سعدية وتبلغ من العمر 62 سنة، ولديها أولاد، وتحصل على معاش تأمينات بقيمة صغيرة بحوالي 500 جنيه، وتعاني مرضي السكر والضغط المزمنان، واللذان يحتاجان إلى أدوية كثيرة وحقن أنسولين بأسعار عالية.

وقالت سعدية خلال لقائها ببرنامج «واحد من الناس»، والمذاع عبر قناة الحياة، أن المعاش لا يكفيها ولكن رب العالمين موجود ويسترها معها، مضيفة: «ربنا بيسهل الدنيا واللي بيقدر يساعدنا بيساعد، ودائما بقول يا رب متحوجنيش لحد وارزقني وهو بيفرجها عليا».

عمرو الليثي يساعد الحاجة سعيدة بالمال

وقدم لها الإعلامي عمرو الليثي، مبلغ مالي بقيمة 5000 جنيه من برنامج «واحد من الناس»، للحاجة سعدية التي قالت إنها سوف تسدد ديونها بهذا المبلغ، وتدفع فواتير الإيجار والكهرباء والغاز والمياه، ووجهت التحية لـ«الليثي» وأسرة برنامجه.