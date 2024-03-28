عمرو الليثي يفاجئ العمال في مشروع المحطة الوسيطة بزفتى بمكافآت مالية.. جاوب واكسب

فاجأ الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، العمال العاملين في مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات البلدية الصلبة في مركز زفتى محافظة الغربية، قائلاً: «كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم».

العمال العاملين بمشروع المحطة الوسيطة مركز زفتى محافظة الغربية

أثناء جولته، التقى الإعلامي عمرو الليثي، مع العمال العاملين في مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات البلدية الصلبة في مركز زفتى محافظة الغربية، وتعرف عليهم وعلى وظيفة كل منهم، وخلال حديثه وزد معلوماته حول هذا المشروع والهدف منه.

مكافأة عمرو الليثي للعمال

وطرح على العاملين سؤالا: «ما اسم اللاعب مصري الذي يلعب في الدوري الفرنساوي؟»، فأجاب شخص من هؤلاء العاملين، مصطفى محمد، وحصل على جائزة 1000 جنيه.

وطرح سؤالا آخر: «عالم مصري شهير فاز بجائزة نوبل في الكمياء؟»، فأجاب أحد العمال: أحمد زويل، فكافأه بمبلغ 1000جنيه