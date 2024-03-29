عالم أزهري: اتهام بعض المتشددين للمرأة بالزنا إذا كشفت وجهها «غير منطقي»

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن بعض المتشددين قالوا إن المرأة لابد أن تغطي وجهها، واعتبروا أن وجه المرأة عورة.

وأضاف «أبو عاصي» خلال حديثه لبرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»: «هذا كلام غير منطقي، والبعض من التيار المتشدد يرمي المرأة بالزنا إذا كانت تكشف وجهها، وهذا أمر خطير جدا، سببه غياب النظرة إلى القرآن، وغياب التمعن في القرآن».

وأردف: «إذا القرآن أمر بغض البصر، إذا منطقيا أغض بصري عن امرأة أراها، أي أن هناك وجه مكشوف والقرآن يأمر بغض بصرك، فلما تجيب روايات يذكرها ابن كثير والطبري على أن المرأة لابد أن تخرج ولا يظهر منها إلا عين واحدة، فيقولون إن النقاب فرض، فإذا كان النقاب فرض ما معنى أن الله يأمرنا نغض أبصارنا؟ وعن أي شيء نغض أبصارنا؟».