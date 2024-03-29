مسيرة لـ 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بشوارع قرية في الغربية

احتفل أهل قرية كفر عصام، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، بحفظة القرآن الكريم بالقرية، من خلال مسيرة طافت شوارع القرية، وارتداء الأطفال وشاح كتاب القرية، وسط فرحة بين أهل القرية وأولياء الأمور.

قال عبده إبراهيم، أحد منظمين المسيرة، إن القائمين على المسيرة يتم تنظيمها بشكل سنوي للأطفال وأبناء القرية من حفظة القرآن الكريم، ويتم طوف شوارع القرية برفقة الأطفال ومحفظي القرآن الكريم، بهدف تكريمهم.

حدث سنوي

وأشار إلى أن المسيرة يعقبها تسليم حفظة القرآن الكريم شهادات التقدير، وأن مسيرة اليوم، شارك فيها نحو 250 طفلا وطفلة من حفظة القرآن الكريم، وارتداء وشاح كتاب القرية «خذ الكتاب بقوة»، وأنها حدث يتكرر للعام الثالث على التوالي ويتم تنظيم المسيرة ويشارك فيها أولياء الأمور.

وعن الهدف من تنظيم المسيرة وتطوف شوارع القرية، قال أحمد علام أحد منظم المسيرة: هدفنا تشجيع أبناء القرية على حفظ القرآن الكريم، وبث روح التنافس بين الأطفال على حمل كتاب الله وحفظه والعمل به.

فرحة أولياء الأمور

وعبر أولياء أمور حفظة القرآن الكريم عن سعادتهم بهذا الحدث والفخر الذي يشعرون به كون أبناءهم من حفظة القرآن الكريم، وأنه حفل ومسيرة ينتظرها أهل القرية من العام للعام