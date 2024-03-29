أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: الصيام لم يفرض من أجل الجوع والعطش

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنّ القرآن الكريم لم يقل إن الصيام فُرض لأجل الجوع والعطش، موضحًا: «البعض يتخيل أننا نصوم رمضان حتى نجوع ونعطش».

الهدف من الصيام

وأضاف تمام في مقطع فيديو أذاعته قناة الناس، أنّ الغرض من الصيام شيء آخر تماما، فالغرض هو تحصيل تقوى الله عز وجل، أي أن الإنسان من خلال الجوع والعطش يصل إلى تقوى الله عز وجل.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: «يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.. وبالتالي فإن الغرض الأساسي والمقصد الأصلي من فرض الصيام علينا أن نصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى».