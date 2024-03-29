أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المسموح فيها بالتهجد بكفر الشيخ 2024، في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هـ - 2024م، وعددها 257 مسجداً موزعاً على مراكز ومدن وقرى المحافظة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أسماء المساجد المسموح فيها بالتهجد بكفر الشيخ 2024

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّه تم تحديد أسماء المساجد المسموح فيها بالتهجد بكفر الشيخ 2024، والتي بلغت 257 مسجداً بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم التوجيه بتكثيف حملات النظافة بكافة المساجد التي جرى تحديدها وتهيئتها وتجهيزها لإحياء سُنَّة التهجد، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وذكر «بسيوني»، أنّه بعد الإعلان عن أسماء المساجد المسموح فيها بالتهجد بكفر الشيخ 2024 تم التأكيد على جميع المفتشين ومديري الإدارات متابعة كل شؤون صلاة التهجد، لافتاً أنّ صلاة التهجد تُقام بدءاً من الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك حتى نهاية الشهر الفضيل في المساجد المُخصصة لصلاة التهجد في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

موعد صلاة التهجد

وأوضح «بسيوني»، أنّ موعد الصلاة يكون في منتصف الليل بأول ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتُصلى ركعتين ركعتين ويوتر في آخرها وهي سُنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم.

ووفقاً لما أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المسموح فيها بالتهجد بكفر الشيخ 2024، في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هـ - 2024م هي كالتالي: