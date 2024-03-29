مسلسل جودر الحلقة 4.. انكشاف سر دخيل قصر شهريار ومحاولة قتله

بدأ مسلسل جودر الحلقة 4 بإبلاغ أحمد فتحي، الذي يجسد دور مسرور السياف، ياسر جلال في دور شهريار، بأن الدخيل الذي اقتحم القصر في الحلقة الماضية، قام بالدخول لمكان خلوته للوصول إلى ياسمين رئيس في دور شهرزاد، وبمجرد سماعه ذلك سحب منه السيف ودخل لخلوته لقتل الدخيل، متهما شهرزاد بالخيانة، وبمجرد رفعه للسيف لقتل الدخيل وجد أنها دنيا زاد شقيقة شهرزاد.

مسلسل جودر الحلقة 4.. انكشاف سر دخيل قصر شهريار

وبسؤال شهريار لدنيا زاد عن سبب قدومها بهذه الطريقة في مسلسل جودر الحلقة 4، إذ دخلت القصر متخفية، أجابته بأنها كانت ترغب في الاطمئنان على اختها ليس إلا، وبعد أن ذهبت عاتبت شهرزاد شهريار بعد أن قام بالتشكيك بها واتهامها بالخيانة، ليطلب منها أن تنسى ما حدث.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر حول الحكاية التي كانت تحكيها شهرزاد لشهيار، والتي كانت تنقذها من القتل كل يوم، إذ كانت تقص شهرزاد عليه حكاية جودر مفتاح كنز الشمندر الذي كان يرغب الشمعيون في الحصول عليه لحكم العالم، وما يحدث معه بمحاولات خطفه والسيطرة عليه حتى يستطيعون الحصول على الكنز.