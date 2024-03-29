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دراما المتحدة

ملخص أحداث الحلقة 18 من مسلسلات الأطفال.. رمضان 2024

كتب:

شريف سليمان
12:05 م | الجمعة 29 مارس 2024
مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل يحيى وكنوز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 18من مسلسلات الأطفال».

وحاول الأبطال الأربعة في مسلسل سر المسجد الحصول على أحد رموز المسجد الموجودة لدى قصر أبوشعب بناءً على مساعدة من حبيبة التي علمت مكان الرمز وأخبرت الأبطال الـ3 داخل التطبيق، لكن جرى القبض عليهم قبل الحصول على الرمز.

وفي مسلسل يحيى وكنوز 3، تحدثت البروفيسور جميلة مع أحد الأشرار حول مراقبة يحيى، خاصة أنها تريده أن يظل يلعب مع فهمي، وظهر يحيى وهو يتحدث مع فهمي عن سر مجيئه وفوجئ برد فعل فهمي ضده.

وشهد مسلسل نور والكوكب السعيد ظهور نور وهو يتحدث مع فرحة ويشرح لها ما حدث لها وأنها تعرضت للإغماء ووجدها رامي صديقهما، وخلال أحداث الحلقة التقوا رئيس عصابة الهجرة غير الشرعية الذي يدعى القبطان ويتحدث معه عن مكان سامر.

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