طفلة فلسطينية توجه رسالة مؤثرة للفنان أكرم حسني.. والأخير يرد

بملامح بريئة، ظهرت طفلة فلسطينية في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلامات السعادة تسيطر عليها، موجهةً رسالة للفنان أكرم حسني بعد تقديمه مسلسل بابا جه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ووجهت الطفلة الفلسطينية «نادين» كلمات مؤثرة، عبّرت خلالها عن مدى إعجابها بمسلسل «بابا جه»، وتأمل أن تقابل الفنان أكرم حسني بعد انتهاء حرب غزة: «كيف حالك عمو أكرم؟.. أنا نادين فكرتك في غزة قلقت كتير عليك، روحت أسأل ماما، قالتلي هو في مصر ففرحت كتير لما عرفت انك بمصر وانبسطت كتير.. الحرب هيك مقرفة ومش حلوة، ولما بحضر مسلسل بابا جه مش بحس بالحرب، وبنضحك وننبسط، إن شاء الله لما توقف الحرب وبابا يجمع فلوس نطلع على مصر وأتصور معاك وأشوفك».

طفلة فلسطينية توجه رسالة لأكرم حسني

وشارك الفنان أكرم حسني مقطع فيديو الطفلة الفلسطينية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، معلقا: «حبيبتي يا نادين .. ده أكتر فيديو فرحني ويارب دايما مبسوطة وبتضحكي وينصركم تنتهي الحرب وأجيلك أنا فلسطين».

أحداث مسلسل بابا جه

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول إطار الكوميديا الاجتماعية، وذلك من خلال شخصية هشام وعلاقته بأسرته، خاصة بعدما أصبح عاطلًا عن العمل، بينما زوجته تتحمل جميع مسؤوليات المنزل.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.