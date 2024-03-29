باقي 10 أيام وتعيش 3 دول في ظلام دامس بسبب الكسوف

بدأت قارة أمريكا الشمالية، في العد التنازلي لحدوث كسوف الشمس، إذ يتبقى 10 أيام وتعيش 3 دول في ظلام دامس بسبب الكسوف المتوقع في 8 أبريل المقبل، ويتنظره علماء الفلك والهواة بفارغ الصبر.

والحدث العالمي، تناولته صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي بلغات عدّة، وانتشرت معه ادّعاءات مغلوطة عن الكسوف بينها أنه سيستغرق 3 أيام تغرق فيها الأرض في ظلام دامس، كما أنه «سيحوّل النهار إلى ليل»، بل وسيطول كل دول العالم، فما حقيقة هذه الشائعات؟

10 أيام وتعيش 3 دول في ظلام دامس لمدة 3 أيام بسبب الكسوف

أفادت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بأن الكسوف سيكون في أمريكيا الشمالية، أي «المكسيك - الولايات المتّحدة - كندا» فقط، ولن يعم على كلّ كوكب الأرض، وفقا لـ«العربية نت».

لن يتحول النهار إلى ليل

وقال روبرت سيمكو، مدير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والفيزياء الفلكيّة وأبحاث الفضاء، إن الكسوق المقبل لن «يُحوّل الشمس إلى ليل»، مثلما ادّعت الشائعات كما لن تتحول السماء إلى اللون الأسود، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف «سيمكو» أنّ القمر سيحجب قرص الشمس أثناء الكسوف، لكن الضوء لن يختفي تمامًا، لكن سيكون المر أشبه بلحظة غروب في وسط النهار.

هل يستغرق الكسوف 3 أيام؟

وكانت الشائعات زعمت أن الكسوف سيستغرق 3 أيام أو 5 أيام وهو ما نفته «ناسا»، أن مدّة الكسوف ستكون محو 4 دقائق و28 ثانية فقط، وسيكون هذه أطول مدة للكسوف تحديدًا في توريون في المكسيك.