مقدار زكاة الفطر 2024 في السعودية.. الموعد الصحيح لإخراجها

يتحرى الأفراد في المملكة العربية السعودية، عن مقدار زكاة الفطر 2024 في السعودية مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالبلاد مقدار زكاة الفطر من أجل إخراجها، وتعتبر الزكاة من الفروض الخمسة للإسلام لذلك يسعى العديد من المواطنين على التعرف على مقدار زكاة الفطر 2024 في السعودية.

مقدار زكاة الفطر 2024 في السعودية

وبحسب موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية فقد تحدد مقدار زكاة الفطر 2024 في السعودية والذي بمبلغ يتراوح من 20 إلى 30 ريالا سعوديا، ولا يجوز أن يكون أقل منذ ذلك، ويشار إلى أن مقدار زكاة الفطر الواجب هو صاع من جميع الأجناس بصاع حسب أقوال النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وهو ما يعادل 4 حفنات المعتدلتين الممتلئتين ويقارب الوزن 3 كيلو غرام.

مقدار زكاة الفطر 2024 في السعودية ووقت خروجها

وبعد ما عرفنا مقدار زكاة الفطر 2024 في السعودية، فعلينا أن نعرف الأحكام في وقت وموعد إخراج زكاة الفطر التي تحدثت عن وجوب إخراج زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد، كما أنه لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ويفضل كثير من الأفراد إخراجها مباشرة قبل العيد بيومين أي يوم 28 رمضان لأنه قد يكون رمضان 29 يوم فقط وليس كل رمضان يكون 30 يوما، وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام يخرج زكاة الفطر قبل يوم أو يومين من عيد فطر المبارك.