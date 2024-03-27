مقدار زكاة الفطر 2024 في الأردن.. «180 قرشًا»

أعلنت دار الإفتاء الأردنية عن مقدار زكاة الفطر 2024 في الأردن، إذ أصدر المفتي العام للملكة الأردنية الهاشمية الشيخ الدكتور أحمد الحسنات بيانًا لمقدار زكاة الفطر وكفارة الصيام لعام 1445.

زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام

وأكد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردنية أنه قد نظر في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا العام، وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس أن زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كجم) تقريبًا، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده.

وبحسب بيان دار الإفتاء الأردنية فان القوت الغالب في المملكة الأردنية الهاشمية هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذاء الأردنيين ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كجم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج قيمة الـ(2.5) كجم من القمح نقدًا.

قيمة الصاع من غالب قوت أهل البلد بـ180 قرشًا أردنيًا

وقدِّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردني قيمة الصاع من غالب قوت أهل البلد بـ180 قرشًا أردنيًا، فتكون هي زكاة الفطر الواجبة، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب عند الله سبحانه.

كما قدر مجلس الإفتاء فدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه بدينار واحد في حده الأدنى، عن كل يوم.