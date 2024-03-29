ملخص مسلسل جودر الحلقة 4.. شواهي تشعل الفتنة بين جودر وأخيه سالم

حرصت الفنانة نور في دور شواهي بمسلسل «جودر»، الحلقة 4 على إشعال الفتنة بين جودر وبين أخيه سالم الذي يغير منه منذ الصغر، بعد فقدان جودر للحجاب الذي كان حصن حصين له من الشمعيون الذين يرغبون في السيطرة على جودر كونه مفتاح الحصول على كنز الشمندر، الذي جعل جودر ابن عمر المصري مفتاح الكنز وحارسه، إذ قامت شواهي بالتوجه إلى مصر حتى تستطيع إشعال الفتنة بين الشقيقين.

ملخص مسلسل جودر الحلقة 4.. شواهي تشعل الفتنية بين جودر وأخيه سالم

وبعد أن ذهبت شواهي لمصر لجأت إلى الرقص في الملهي الذي يسهر فيه سالم حتى تجعله يتعلق بها في ملخص مسلسل جودر الحلقة 4، وبمجرد تعلقه بها طلب منها مواعدتها وأن تكون خليلته، لكنها قالت له إنه لن تستطيع أن تكون له لأنه يحصل على المصروف الخاص به من أخيه الأصغر جودر، وإذ استطاع حل تلك المشكلة ستكون له، ليخبرها أنه سيفعل كل شيئ حتى يأتي لها بالكثير من المال ويصبح هو المتحكم في كل شيئ يخص مال والده.

واستطاعت شواهي أن تشعل نار الغيرة والحقد بين سالم وجودر أكثر من قبل، فما طلبته منه يجعله يعادي أخيه حتى يصبح هو المتحكم في مال والده.

ومسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال في دور شهريار ودور جودر في حكاية شهرزاد، وياسمين رئيس في دور شهرزاد، محمود البزاوي، أيتن عامر، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد فتحي، نور اللبنانية في دور شواهي، عزيز مخيون في دور الشيخ عبدالله الحطاب.