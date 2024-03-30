مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. اعترافات مربوحة وجوني والعترة

شهدت الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث الشيقة، بما في ذلك اعتراف مربوحة وجوني والعترة للكبير بكذبهم عليه.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8

وبدأت مربوحة الاعتراف للكبير على كذبتها بعد أن طلب من أشرف ذبح عدد من العجول للمولود الجديد، وكشفت له أن السبب في كذبة الحمل شكوكها حول كونه قد تزوج عليها.

اما العترة فقد اعترف هو الآخر بسرقة لاب توب من مدير المدرسة لتغيير النتيجة، بعد أن أخبره شقيقه جوني بأنه رسب ولن يذهب إلى المصيف، فقرر سرقت اللاب توب لتغيير النتيجة.

واعترف جوني هو أيضا للكبير بأنه صرف فلوس العلف؛ لشراء أجهزة لمشروعه الجديد.

مسلسل الكبير أوي 8

وشارك في مسلسل الكبير أوي 8، أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وضيفة شرف الحلقة 19 دينا سامي في دور ابنة عمة مربوحة «فروحة».