مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. رحمة أحمد تعترف لأحمد مكي بكذبة الحمل

كشفت «مربوحة» الفنانة رحمة أحمد، خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19، المعروض على قناة on، ضمن سباق دراما رمضان، أن حملها كاذب، موضحة سبب لجؤها إلى تلك الحيلة.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19

طلب «الكبير» الفنان أحمد مكي، من «أشرف» الفنان حسين أبو حجاج، أن يذبح عدد من العجول فرحا بحمل مربوحة، لتخرج عن صمتها وتعترف بأنها ليست حامل، وأنها لجأت إلى تلك الحيلة، بعد أن سمعته يتحدث في التليفون بأن لدية بنت، ليخبرها الكبير بأنه كان يتحدث عن الجاموسة وابنتها، وكان يخفي الأمر خوفا من الحسد.

الكبير يقبل اعتذار مربوحة

ويقبل الكبير اعتذار مربوحة، ويعترف بحبه لها، وأنها زوجته وابنته، ولا تهمه «الخلفة»، إذ أنه يكتفي بولديه «جوني» و«العترة».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يشارك في أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8، كلا من أحمد مكي في دور الكبير وجوني وحزلقوم، رحمة أحمد في دور مربوحة زوجة الكبير، ومصطفى غريب في دور العترة، وضيفة الشرف دنيا سامي في دور ابنه عمة مربوحة «فروحة».