مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. أحمد مكي يُبشر أولاده بمولود جديد

بشر الكبير (أحمد مكي) أولاده جوني والعترة، بأن مربوحة حاملا بمولود جديد في الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8.

الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8

وفي مشهد آخر، خلال الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي، جمع أحمد مكي بين مربوحة وأولاده، وأخبرهم بأن مربوحة حاملا بأخ جديد، ويصمم العترة على أن يخبر أهل البلد، وترفض مربوحة بشده ليشك في أنهم متزوجين.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

يعاد مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19 على قناة ON في تمام الثالثة فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.