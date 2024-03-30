مسلسل جودر الحلقة 4.. سالم يطلب من والده تقسيم الميراث وهو على قيد الحياة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل جودر الكثير من الأحداث الشيقة، والتي كان أهمها محاولات نور في دور شواهي إشعال الفتنة بين ياسر جلال في دور جودر وأخيه سالم، حتى تستطيع تضييق الخناق على جودر ليلجأ لها وتستطيع السيطرة عليه لتحصل على كنز الشمندر الذي يمكن الشمعيون من استخدامه في الشر ليحكموا العالم، إذ أنهم لن يستطيعوا الحصول عليه إلا من خلال جودر، بعد أن حدد الشمندر اسم جودر ابن عمر المصري ليكون مفتاح الكنز وحامية.

سالم يسعى للحصول على ميراثه من أبيه

وطلب سالم من شواهي مرافقتها لتكون خليلته، لكنها رفضت معللة ذلك بأنه مازال يأخذ مصروفه من أخيه الصغير في مسلسل جودر الحلقة 4، وأنها ترغب في أن يكون هو المتحكم في مال أبيه وليس جودر، حتى تستطيع أن تكون خليلته، وجاء ذلك الطلب منها حتى تستطيع إشعال نيران الفتنة بينهما، وتجعله يقوم بمحاربة أخيه جودر، ليوعدها بأنه سيجلب لها أموال كثيرة حتى تكون له وحده.

وعندما توجه سالم للمنزل وسأله والده عن الفتاة التي يرغب في الزواج منها، قال لوالده إنه يرغب في تقسيم أمواله ليأخذ حقه من هذا المال حتى يستطيع أن يبدأ حياته في مسلسل جودر، وعندما نهره والده هدد الجميع بأنه لن يهدأ حتى يأخذ حقه منهم ومن ميراث والده الذي مازال على قيد الحياة، الأمر الذي جعل الجميع يدخل في صدمة بسبب حديث سالم الخاص بميراث والده.