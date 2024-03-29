مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.. ظهور خاص للفنان الراحل طارق عبدالعزيز

بدأت أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4، بأحداث مثيرة، فبعد أن تاه «أدهم» شريف منير و«ياسمين» رانيا يوسف، في الصحراء خلال مشاركتهما في الرالي، وبعد تعطل سيارتهما، وجدا أنفسهما في الصحراء بدون هواتف ولا أكل ولا مياه، وحل عليهما الظلام والبرد.

اقتراب شريف منير ورانيا يوسف بعد طلاقهما

وتوالت الأحداث فتشعرت «ياسمين» رانيا يوسف بالرعب واقتربت من «أدهم» شريف منير برغم طلاقهما، وبدآ في تذكر الكثير من الذكريات الحلوة التي جمعتهما سابقًا، ثم بدآ في الشجار مرة أخرى وهما يجلسان في الصحراء في انتظار من ينجدهما.

ويظهر عزت زين وهو يغازل الخادمة، وتدخل عليه ريكو «مروه عبد المنعم» وتطرد الخادمة، فيقوم عزت زين بالاتصال بشقيقة «نادية» ميمي جمال ويعاكسها أيضا، وفي المقابل يدخل سيف «يوسف عثمان» في شجار مع ريم بسبب اختفاء والدها ووالدتها في الصحراء، ويحاول تامر بشير أن يعرف مكانهما عن طريق gbs التتبع.

وتتابعت أحداث مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف وبعد بحث طويل يجد منظمو الرالي أدهم وياسمين في منطقة بعيدة، ويعيدوهم إلى مركز البداية، ثم يعودوا إلى منزلهم، حيث يدخل مروان ابن شريف ورانيا إلى غرفة والدته ويطلب منها أن تعود لوالده، فتعده بأنها ستفكر في الأمر، ثم تدخل ابنتها ريم إليها وتترك لها صورة، وتطلب منها تفسير لها، في حين لم تهتم ياسمين ولم تنظر للصورة أصلا وتتركها وتنزل متوجهه إلى شغلها.

يذهب سامي «عزت زين» إلى نادية «ميمي جمال» ويجمعهما حوار رومانسي كوميدي في حديقة الفيلا، ويحاول سامي أن يطلب يدها.

أول ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل بقينا اتنين

يظهر الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في شخصية «شريف» وهو رسام وفنان تشكيلي، ويتصل بصديقه أدهم، بعدما يجده متصدرا التريند ويداعبه فيكتشف أنه طلق زوجته والتريند مجرد وهم فقط، فتدخل رانيا «ياسمين» إلى المكتب ومعها «سيف» يوسف عثمان، وتأتي السكرتيرة لتبلغهما أن الشركات التي فسخت تعاقداتها عادت جميعها لتجديد التعاقد معهم بعدما أصبحوا أشهر كابلز على السوشيال ميديا.