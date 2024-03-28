رانيا يوسف: مسلسل وبقينا اتنين يناقش الخرس الزوجي وأسباب الطلاق

حلَّت النجمة رانيا يوسف ضيفة على برنامج التاسعة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري على القناة الأولى، تحدثت خلالها عن مسلسلها الرمضاني «بقينا اتنين» الذي يعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

25 سنة صمت

وقالت رانيا يوسف: المسلسل يناقش قضية الخرس الزوجي، من خلال قصة زوجين يمران بحالة من الصمت لمدة 25 سنة بدون تغذية للحب، وبالتالي مع التعود والملل والمسؤولية والخرس الزوجي «بقينا اتنين» وحدث الطلاق.

تابعت: للأسف أصبحنا كل واحد يجلس مع الأسرة ولكن في الحقيقة مع الهاتف، لم نعد نعرف أخبار بعض، وعلى غير علم بأخبار بعضنا البعض، والمسلسل تسبب في حالة مميزة للأسرة المصرية بلا مادة أو تطويل وكلها أحداث من نسيج الأسرة في مصر، مفعمة لنجوم شابة مميزة.

مسلسلات الـ15 حلقة أثرت الدراما المصرية

وأشادت رانيا يوسف بمسلسلات الـ 15 حلقة، حيث أكدت أنها أحدثت إثراء في الدراما المصرية وسمحت لوجوه شابة بالدخول إلى سوق العمل وعرض موهبتهم.