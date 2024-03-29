مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. عمر الخيام مهدد بالقتل بسبب خريطة قلعة آلموت

يرفض عمر الخيام (نيقولا معوض)، رسم خريطة لقلعة آلموت التي أمره السلطان بركياروق (عمر الشناوي) برسمها، ليستخدمها في الحرب ضد عدوه حسن الصباح، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، ويخبره كبير البصاصين أن رفضه يعتبر نصرة لحسن الصباح على السلطان والدولة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. عمر الخيام يبرر سبب الرفض

ويقول عمر الخيام لـ كبير البصاصين ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19: «أنا بنصر عمر الخيام على خوفه، أولا أنا مش فاكر حاجة، ثانيا أنا مقدرش أكون دنيء زي ما كان حسن الصباح مع نظام الملك أو كان نظام الملك مع حسن الصباح، أنا واحد من 3 أصحاب قررت مكونش معاهم بس من هبقى ضدهم».

مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. كبير البصاصين يهدد عمر الخيام بالقتل

يخبر كبير البصاصين عمر الخيام، أن رفضه رسم خريطة قلعة آلموت، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19 يعتبر معاداة للدولة، ليخبره الأخير أنه مستعد لأي قرار قد يتخذه السلطان برقياروق في أمره؛ لأن أهم شيء بالنسبة له أن يكون راضٍ عن نفسه.