رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 19

كتب:

سهيلة محمد
02:58 م | الجمعة 29 مارس 2024
كريم عبدالعزيز بطل مسلسل الحشاشين

كريم عبدالعزيز بطل مسلسل الحشاشين

كشفت مجموعة قنوات DMC، عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 19 بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذي يلعب شخصية حسن الصباح، واستطاع أن يلفت انتباه الجمهور ما جعله يتصدر قائمة الأعلى بحثا في مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 19

ومن المقرر أن تبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 19، في تمام الساعة 1:45 صباحا، على أن تكون الإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرا.

أما على قناة DMC دراما تعاد الحلقة في تمام الساعة 6:30 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 1:30 ظهرا.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

تضم قائمة مسلسل الحشاشين العرض الأول للحلقة على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساء، أما على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساء.

أبطال مسلسل الحشاشين

تدور الأحداث عن طائفة الحشاشين التي تعد من أخطر الطوائف في القرن الحادي عشر بقيادة حسن الصباح، ويقوم بدوره كريم عبدالعزيز، ويشارك في البطولة أحمد عيد، فتحي عبدالوهاب، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.

 

اقرأ المزيد:

مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. إلينا تقتل إحدى حوريات الجنة

مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. عمر الخيام في موقف صعب

ملخص مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. يحيى ونورهان يلتقيان في جنة حسن الصباح

هل يخون عمر الخيام صديقه حسن الصباح في مسلسل الحشاشين؟

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 18

قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. تعرف على أحداث الحلقة الماضية

مواعيد مسلسل الحشاشين على جميع القنوات ومنصة Watch It
بقلم سهيلة محمد