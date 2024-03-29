كشفت مجموعة قنوات DMC، عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 19 بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذي يلعب شخصية حسن الصباح، واستطاع أن يلفت انتباه الجمهور ما جعله يتصدر قائمة الأعلى بحثا في مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 19

ومن المقرر أن تبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 19، في تمام الساعة 1:45 صباحا، على أن تكون الإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرا.

أما على قناة DMC دراما تعاد الحلقة في تمام الساعة 6:30 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 1:30 ظهرا.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

تضم قائمة مسلسل الحشاشين العرض الأول للحلقة على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساء، أما على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساء.

أبطال مسلسل الحشاشين

تدور الأحداث عن طائفة الحشاشين التي تعد من أخطر الطوائف في القرن الحادي عشر بقيادة حسن الصباح، ويقوم بدوره كريم عبدالعزيز، ويشارك في البطولة أحمد عيد، فتحي عبدالوهاب، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.