كشفت مجموعة قنوات DMC، عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 19 بطولة الفنان كريم عبد العزيز الذي يلعب شخصية حسن الصباح، واستطاع أن يلفت أنظار الجمهور بأدائه المتقن، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون مقاطع تمثيلية من أدائه.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 19

ويأتي موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 19 في تمام الساعة 1:45 صباحا، على أن تكون الإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرا.

أما على قناة DMC دراما تعاد الحلقة في تمام الساعة 6:30 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 1:30 ظهرا.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

ويأتي عرض حلقة مسلسل الحشاشين للمرة الأولى على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساء، أما على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساء.