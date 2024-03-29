مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. إلينا تقتل إحدى حوريات الجنة

تشهد الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين، تصاعدا سريعا في أحداثه وتفاصيله، حيث شهدت الحلقة الماضية قيام إلينا التي تلعب دورها الفنانة «سوزان نجم الدين»، بقتل إحدى الحوريات التي خالفت قوانين حلم الجنة.

اختار حسن الصباح يحيى ابن المؤذن ليدخل حلم الجنة، حيث يلقتي هناك بحبيبته القديمة نورهان، التي تخرق القوانين وتناديه باسمه في حلم الجنة بسبب شدة دهشتها لرؤيته مجددا، فتقرر إلينا تعاقبها بقتل صديقتها المقربة لها ناظ، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 18.

ووجهت إلينا تحزيرا لنورهان وجميع الحوريات، بأنهن يجب أن يتجنبن الأخطاء في حلم الجنة وإلا مصيرهن سيكون مثل ناظ، كما نبهت على الحوريات أن ينزعن من على وجهن نظرة الحزن بعد قتل صديقتهن ناظ.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

تضم قائمة مسلسل الحشاشين العرض الأول للحلقة على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساء، أما على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساء.