قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. تعرف على أبرز الأحداث الماضية

يسيطر عنصر التشويق والإثارة على أحداث الملحمة التاريخية في مسلسل الحشاشين الحلقة 19، وذلك بعد ما نجح يحيى ابن المؤذن في دخول قلعة ألموت على أنه منشق من صفوف جيش السلاجقة، على الرغم من عدم موافقة زيد ابن سيحون وبرزك أميد، إلا أن حسن الصباح قرر ضمه لشباب المؤمنين داخل قلعة ألموت.

ابن المؤذن يدخل الجنة

وقع اختيار حسن الصباح على يحيى ابن المؤذن ليدخل حلم الجنة، ويلتقي هناك بحبيبته القديمة نورهان التي ترتبك عند رؤيته وتناديه باسمه، وهذا مخالف لقوانين إلينا، فتعاقبها بقتل صديقتها المقربة ناظ.

وضمن أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، نجد عمر الخيام يعود إلى أصفهان، ويلتقي هناك بسلطان بركياروق، ويطلب منه السلطان رسم خريطة توضح معالم قلعة ألموت، حتى يستطيع الجيش المحاصر للقلعة القضاء على حسن الصباح.

أحداث مسلسل الحشاشين

تدور أحداث المسلسل حول حسن الصباح شيخ الجبل ورئيس جماعة الحشاشين وأيضًا يطلق عليه «سيد قلعة ألموت»، وهو مأخوذ من أحداث حقيقية في القرن الـ11، حيث تعد جماعة الحشاشين هي الأخطر والأكثر دموية في تاريخ البشرية في ذلك الوقت، والتي استمرت في عملياتها الاغتيالية لمدة قرنين من الزمان.