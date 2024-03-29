ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 19.. رياض الخولي يحاول قتل أحمد العوضي

مع عرض مسلسل حق عرب الحلقة 19، أصبح الجمهور مترقبًا لما سيحدث في الصرع بي كل من رياض الخولي «المعلم عبد ربه» وأحمد العوضي «عرب السويركي»، إذ نشبت بينهما مواجهة حادة بعد زيارة زوجة المعلم، صباح الجياش «وفاء عامر»، عرب السويركي في منزله لتحذره من شر زوجها وأنه ينوي له الشر.

رياض الخولي يواجه وفاء عامر بخيانتها

وخلال مسلسل حق عرب الحلقة 19، فاجأهما المعلم عبدربه، واتهمهما بخيانته وضرب زوجته التي حاولت أنّ توضح له الصورة وأنه لا يوجد شيء بينها وعرب السويركي، وعلى الرغم من قسم «عرب» على المصحف الشريف، إلا أنّ المعلم رفض تصديقه، لتظهر نظرات الذهول على «عرب» لعدم قدرته على إثبات برائته.

رياض الخولي يحاول قتل أحمد العوضي

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 19، إذ أبلغ رباح أبو الدهب «وليد فواز»، حنان خطيبة عرب السويركي، بأن الأخير يخونها مع صباح الجياش، لتذهب إلى منزله للتأكد بنفسها، فتجد صباح تخرج من بيته، والمعلم عبدربه يحاول قتل عرب السويركي موجهًا له الإهانات والتساؤلات عن سبب خيانته مع زوجته وهو من رباه في صغره.

أحمد العوضي يتوعد رياض الخولي

وهدد أحمد العوضي، رياض الخولي بأنه سيتمكن من رد إسائته لأنه تعدى عليه فى منزله، متوعدًا له بأنه سيصبح كبير منطقة المغربلين بدلًا منه.