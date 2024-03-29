مسلسل حق عرب الحلقة 19.. هل ينفذ رياض الخولي تهديده ويقتل أحمد العوضي؟

ما زالت أحداث مسلسل حق عرب تسيطر عليها أجواء التشويق والإثارة والصراعات التي يعيشها بطل العمل عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما اشتدت الخلافات بينه وبين المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، وهو ما تظهر نتائجه في أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 19.

تهديد رياض الخولي لـ أحمد العوضي بالقتل

وهدد المعلم عبدربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي بالقتل، بعدما شك في علاقته بزوجته صباح الجياش، التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، إضافة إلى تعاونه مع أعدائه.

أحمد العوضي يقرر الانتقام لوالده

واعترف المعلم عبد ربه خلال أحداث مسلسل حق عرب أثناء شجاره الحاد مع عرب السويركي بأن نهايته ستكون مثل نهاية والده جلال السويركي عندما كان أمامه فى لحظاته الأخيرة قبل وفاته شاحب الوجه ولا يملك قوته، وتركه عرب السويركي وتوعد له بألا يترك حقه.. فهل ينفذ رياض الخولي تهديده ويقتل أحمد العوضي؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 19 على قناة ON Drama الليلة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 19، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 11:15 صباحا، على أن تكون الإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحا، إلى جانب عرض الحلقة على منصة WATCH IT الإلكترونية دون فواصل إعلانية.