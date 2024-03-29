مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 19

نجح مسلسل حق عرب في خطف الأنظار وتحقيق جماهيرية كبيرة خلال الموسم الرمضانى الحالي من بطولة الفنان أحمد العوضى، والذى يقدم تيمة الأعمال الشعبية في إطار رومانسي كوميدي اجتماعي، وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فى رمضان 2024 الحلقة 19 على النحو التالى.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فى رمضان 2024 الحلقة 19

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فى رمضان 2024 الحلقة 19 بطولة أحمد العوضي فى تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 19

كما تأتى مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 19، فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة 11:15 صباحا، على أن تكون الإعادة الثانية فى تمام الساعة 5:15 صباحا، إلى جانب عرض الحلقة على منصة WATCH IT الإلكترونية دون فواصل إعلانية.