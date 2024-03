انتهاء تصوير مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي (فيديو)

كشف السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب، الذي ينافس في الماراثون الرمضاني الحالي 2024، انتهاء التصوير منذ قليل، داخل الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، تزامنًا مع عرض الحلقة 18 من المسلسل ومع النجاح الكبير الذي حققه.

كواليس انتهاء تصوير مسلسل حق عرب

ونشر «حمدان» مقطع فيديو من كواليس الاحتفال بانتهاء التصوير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي سيطر عليه أجواء الفرحة والسعادة على أغنية تتر المسلسل «ابن أبوه» للمطرب الشعبي أحمد شيبه، بحضور أبطال العمل الفني وفي مقدمتهم الفنان أحمد العوضي.

مسلسل حق عرب يتصدر مؤشر البحث جوجل

ونجح مسلسل حق عرب في تصدر مؤشر محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي منذ عرضه، وتقديمه لتيمة البطل الشعبي في إطار رومانسي اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، دينا فؤاد، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وُعرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساء يوميًا، إضافة لعرضه على قناة ON في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما ينطلق عرض الحلقات يوميًا على منصة WATCH IT الإلكترونية.