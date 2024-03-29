مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. المواجهة الأولى بين يحيى وزيد بن سيحون

يجمع حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، كلا من يحيى ابن مؤذن أصفهان (أحمد عبد الوهاب)، وزيد بن سيحون (أحمد عيد)، الذي قتل والده وجها لوجه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، لكن يقول يحيى إنها المرة الأولى التي يراه فيها، ثم يسأله بعد ذلك عن أصدقائه وإذا كانوا مؤمنين بالفعل بدعوة حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. الصباح يطمئن زيد ابن سيحون

يحاول حسن الصباح طمأنة زيد بن سيحون من جانب يحيى، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، مؤكدا أنه لم ينضم إلى قلعة آلموت من أجل الانتقام من ابن سيحون الذي قتل والديه، لكنه لم يقتنع بالأمر ويرى أن حسن الصباح يلعب بيحيى وابن سيحون بين أصابعه كالدمى.

ويتهم ابن سيحون، حسن الصباح بالجنون، خلال حديثه مع برزك أميد (سامي الشيخ)، وهو الأمر الذي يغضبه تماما، ويهدده أنه إذ استمر في الحديث حول هذا الأمر سوف يكتب نهايته.

مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. صديقا يحيى يعاتباه على إنكار قاتل والده

على الجانب الآخر، يخبر يحيى صديقيه طيفور وسليمان، أنه رأى قاتل والديه زيد ابن سيحون، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، ويخبراه أن حسن الصباح يتلاعب معه، ويجب عليه انتهاز الفرصة والانتقام لوالديه كما كان يخطط.