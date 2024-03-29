ملخص الحلقة 4 من مسلسل فراولة.. تدريب نيللي كريم على المعالجة الروحانية

بدأت أحداث الحلقة 4 من مسلسل فراولة، بأخبار متداولة حول حصول فراولة «نيللي كريم» على ترقية في وظيفتها، لتصبح نائب رئيس شركة مستر يانج، وتتابعت الأحداث بنشوب مشاجرة بين حسن الشندويلي «أحمد فهيم»، وزوجته إيمان السيد، بسبب غيرتها وحقدها من فراولة بعد ترقيتها وتحقيقها أعلى نسبة بيع لمنتجات الطاقة الحيوية عن غيرها من الموظفين.

أحداث الحلقة 4 من مسلسل فراولة

وتوالت الأحداث، بظهور سامية سوشيال «شيماء سيف» وهي تقدم دورات تدريبية بعنوان «يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم»، لاستخدامها في التسويق بمبلغ قدره 17 ألف جنيه في الكورس الواحد، على أنّ يصل بعد الخصم إلى 15 ألف جنيه.

وفي مشهد آخر، قدّم مستر يانج درسًا فى علم الطاقة، وطلب من فراولة أن تغمض عينها وترى ما حولها وذلك عبر العين الثالثة، وهي عين الروح من خلال الطاقة الكامنة، قائلا لها إنها إذا تمكنت من استخدامها بالتدريب، ستصبح من أهم المعالجين الروحانيين وستستطيع إزالة آي آثار سلبية.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، دنيا سامي، لبنى ونس وآخرين من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.