موعد عرض الحلقة 4 مسلسل فراولة على قناة DMC اليوم، من بطولة النجمة نيللي كريم والتي تجسد دور فراولة، على قناة DMC يكون في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً في وقت العرض نفسه على منصة Watch it، ويعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

أحداث الحلقة 3 مسلسل فراولة

في الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة، تصاعدت الأحداث المثيرة والمشوقة بشكل كبير، واجهت فراولة «نيللي كريم» صعوبة في عملها الجديد من ناحية إقناع العملاء بشراء منتجات الطاقة الحيوية.

زيادة الضغط على فراولة

في الوقت نفسه، زاد ضغط العمل على «فراولة» بسبب طلبات متكررة من «يانج» أحمد فهمي، ما جعلها تواجه تحديات جديدة في إدارة وقتها وتلبية احتياجات العملاء.

الدكتور إبراهيم يترك الشركة

تطورت الأحداث بشكل مثير عندما حدث خلاف بين يانج والدكتور إبراهيم «صدقي صخر» بسبب خطة التسويق لمنتجات الطاقة الحيوية، مما أدى إلى رحيل الدكتور إبراهيم عن الشركة، مما أثر بشكل كبير على فريق العمل.

فريق عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.