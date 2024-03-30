أماكن توزيع السكر في مركز فايد بالإسماعيلية.. الكيلو بـ27 جنيها

أعلنت محافظة الإسماعيلية، توزيع كمية من السكر اليوم، في نطاق مركز ومدينة فايد بسعر 27 جنيهًا في عدد من المنافذ والمحال التجارية، وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.

أماكن بيع السكر في الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، فإن أماكن توزيع السكر كما يلي:

محلات كيوان الساعة 11 صباحًا.

معرض أهلا رمضان 1 مساءً.

سوبر ماركت محمود - قرية عبد الناصر 9 مساءً.

محل السيد عيسوي - أبو رمانة الجبل 11 صباحًا.

محل أيمن محمود - كوبري العرب بكسفريت الساعة 3 مساءً.

محل السيد عويس - قرية فنارة الساعة 2 مساءً.

«تموين الإسماعيلية»: حملات يومية لمتابعة المحال

وبحسب بيان رسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية، فإن الحملات اليومية مستمرة في نطاق المراكز والقرى لمتابعة أسعار السلع الغذائية وضمان عدم بيعها بأسعار مرتفعة عن عن المحدد لها.

وأكدت توفير كميات كبيرة من السكر توزع بشكل يومي على المحلات التجارية في جميع الأحياء والمراكز والقرى لضمان وصولها إلى جميع لمواطنين.