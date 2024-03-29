مسلسل فراولة الحلقة 4.. ظهور رضا عبد العال وفرقته المحسودة

عُرضت اليوم الحلقة 4 من مسلسل فراولة، التي بدأت بسعادة فراولة، بعد ترقيتها نائبا لمدير شركة منتجات حيوية، التابعة لمستر يانج، وتوالت الأحداث بنشوب مشاجرة بين حسن الشندويلي الذي يؤدي دوره «أحمد فهيم»، وزوجته إيمان السيد، بسبب غيرتها وحقدها من فراولة «نيللي كريم»، بعد ترقيتها في شركتها، وتحقيقها أعلى نسبة بيع لمنتجات الطاقة الحيوية عن غيرها من الموظفين.

مسلسل فراولة الحلقة 4.. سامية سوشيال تقدم كورسات

وتتابعت الأحداث، بتقديم سامية سوشيال، التي تؤدي دورها «شيماء سيف»، «كورسات» بعنوان يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لاستخدامها في التسويق بمبلغ 15 ألف جنيه.

وفي مشهد آخر، طلب مستر يانج من فراولة أن تغمض عينها وترى ما حولها، وذلك عبر عين الروح من خلال الطاقة الكامنة، قائلا لها إنها مع الوقت والتدريب سترتقى إلى مراحل العلم السابعة، وستصبح من أهم المعالجين الروحانيين، وستقدر على إزالة آي آثار سلبية، وما يساعدها على ذلك الحجر الأسود.

فيما حل الكابتن رضا عبد العال، ضيفا على الحلقة 4 من مسلسل فراولة، بمشهد كوميدي، يتضمن حديثه مع الطبيب النفسي للفريق الذي يقوده، مؤكدا له أن السبب في تراجع فرقته، هو الحسد.

كما حاول ميشو «توني ماهر» إقناع والدة خطيبته «جيلان علاء»، باستخدام الأحجار الكريمة للتخفيف من عصبيتها قليلا.

أبطال مسلسل فراولة

يذكر أن مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، وصدقي صخر، وشيماء سيف، وأحمد فهيم، ودنيا سامي، ولبنى ونس، وآخرين، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.