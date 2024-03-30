ينتظر الجمهور أحداث الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم، والمشكلات التي تحدث بين عائلة مختار أبو المجد «خالد النبوي» داخل منزله، لذا نعرض مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20 على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 20.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20

تبدأ مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة «DMC»، في رمضان 2024 الحلقة 20، الساعة 10.45 مساء، والإعادة الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

وتتيح منصة watch it الإلكترونية، عرض الحلقة يوميًا بالتزامن مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم؛ جمع المخرج محمد سلامة عددا من النجوم ضمن أحداث المسلسل منهم، خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.