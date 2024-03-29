مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19.. هل يوافق خالد النبوي على زواج ابنته؟

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19، لا زالت هاجر السراج ابنة خالد النبوي تسعى من أجل تغيير وجهة نظره في السفر إلى الخارج، من أجل استكمال تعليمها، وبعد رفض والدها قررت أن توافق على العريس الذي تقدم من أجل خطبتها، حتي تتزوجه وتسافر معه.

نور خالد النبوي يسأل عن عريس شقيقته

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19، أخبر خالد النبوي ابنته هاجر السراج أنه لم يغير وجهة نظره، وأن «مروان» سيتولى الأمر، وذهب مروان إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة من أجل السؤال عن عريس شقيقته، وقرر أن يجلس معه ويعرف منه كل المعلومات التي تخصه.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.