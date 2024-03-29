مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة 19

شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل إمبراطورية ميم، العديد من الأحداث، إذ فاجأ «مروان» نور النبوي، شقيقته «مايا» بشراء كلب جديد لها، وأطلقت عليه اسم «زكي»، ما جعل «مختار» خالد النبوي في حالة من الخوف بسببه.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ19 على قناة dmc

ينتظر الجمهور في حاله من التشويق موعد إعادة الحلقة الـ19 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على شبكة قنوات dmc، إذ سيكون موعد العرض في تمام الساعة 10:15 صباحًا، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، اما الإعادة فتكون في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، ثم يأتي عرض الحلقة على منصة watch it بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.

أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء في أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل إمبراطورية ميم، حديثًا دار بين «محمود» محمود حافظ و«مختار» خالد النبوي عن تركه للمنزل، إذ نصحه «مختار» بالعودة، ثم انتقل الحديث إلى أبنائه، وكشف عن غضبه بسبب الانتخابات المنزلية التي خسرها أمام نجله «مروان» نور النبوي.