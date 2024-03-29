مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19.. نادين تهدد مروان ليبيع المنزل 

بأحداث تشويقية ومثيرة، لا زال مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19، يواصل أحداثه بتطورات العلاقة بين «مختار» خالد النبوي ونجله نور النبوي، ولا زال يرفض مختار أن يبيع منزله، أو يخرج منه بعد عرض عليه مبلغ مالي كبير، لكنه يقرر أن يرفض كل العروض، حتى يحتفظ بالذكريات داخل المنزل.

نور خالد النبوي يتعرض للتهديد من نادين

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19 ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19 ذهبت «نادين» لتهدد «مروان» نور خالد النبوي، بأن المهلة التي أعطتها له من أجل إقناع والده بالخروج من المنزل، زادت عن الحد.

مروان يرفض الخروج من المنزل

وخلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19 تؤكد نادين لمروان أن مستقبله سيكون سيئا في حال عدم موافقته على بيع المنزل، ولكن «مروان» يقول لها إنه لن يُهدّد، ولن يخرج من منزلهم رغما عنه، ويطلب منها مُهلة حتي يقنع والده، ولكنها ترفض وتخبره أن الأمر ليس بيديها.