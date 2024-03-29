مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19.. هل سيعود محمود حافظ إلى المنزل؟

بعدما تركت الحلقة الـ18 من مسلسل إمبراطورية ميم، الجمهور في حالة تشويق، يترقب كثير عرض الحلقة 19 لمعرفة الأحداث الجارية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19

وجاء في حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، ترك «محمود» محمود حافظ، لمنزل والدته وذلك بسبب محاولة التفريق بينه و«مديحة» نشوى مصطفى، ليدور في أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل إمبراطورية ميم، حديث بين «مختار» خالد النبوي و«محمود» محمود حافظ، وهو ينصحه بالعودة إلى المنزل لأن والدته لا تستطيع فراقه أكثر من ذلك.

ومن المقرر أنّ تشهد الحلقة 19 من المسلسل، معرفة قرار «محمود» في هذه النصيحة، وهل سيعود إلى المنزل أم يظل تاركه؟

أحداث الحلقات السابقة

وشهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، وفاة القطة «زكية» ما جعل «مايا» إلهام صفي الدين، تدخل في حالة من الانهيار، كما شهدت تواعد مصطفى مع إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإخبارها بأنه رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، كما أنه تزوج مرتين ثم انفصل.