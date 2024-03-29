ملخص الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين.. يحيى يدخل حلم جهنم

تذهب إلينار «سوزان نجم الدين» إلى برزك أميد «سامي الشيخ» ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، وتخبره بما حدث داخل حلم الجنة مع يحيى «أحمد عبد الوهاب» الذي تعرف على إحدى الفتيات داخل الحلم، وهو الأمر الذي جعله مرتبكًا بعد إفاقته ويهدم حلم الجنة من أساسه بالنسبة للشاب المختار، لأنه سوف يسأل نفسه كيف وصلت الفتاة التي يعرفها إلى هذا المكان؟

اقتراح بقتل يحيى

وبدوره يذهب برزك أميد ليخبر حسن الصباح، أنّ يحيى سعيد يعرف إحدى الحوريات داخل حلم الجنة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، ليرى أنها مفارقة غريبة أو مؤامرة خطيرة تهدد الفكرة الأساسية للقلعة من وجهة نظره، ويقترح برزك أميد على حسن الصباح أنّ يقتل يحيى الذي يعتبره خطرًا عليهم بداية من معرفته بـ زيد ابن سيحون ثم بعد ذلك إحدى الحوريات في حلم الجنة، وهو ما يجعله غير مؤمن بالجنة وصاحب مفتاحها.

حسن الصباح يمارس الضغط على يحيى

ويقرر حسن الصباح وضع يحيى في حلم جهنم ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، إذ يجد نفسه في غرفة مظلمة وبجانبه باب يخرج منه دخان كثيف، وعندما يفتحه يجد عديد من الأشخاص والنيران مشتعلة فيهم، قبل أن يعودة مرة أخرى إلى الغرفة ويظهر له حسن الصباح ويخبره أن إيمانه هو الشيء الوحيد الذي سيضمن له النجاة.

ويطلب حسن الصباح من رجاله منع يحيى من النوم والطعام لمدة 4 أيام متواصلة، ويخبره أن ذلك من مصلحته حتى يستطيع التغلب على الشيطان بداخله.