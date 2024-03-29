مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. حسن الصباح ينجو من محاولة قتله بحيلة ذكية

تضع دنيا زاد (ميرنا نور الدين) خطة جديدة من أجل الانتقام من حسن الصباح (كريم عبد العزيز) بعد قتله لابنهما الحسين، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، وتطلب من ابنتها الصغرى خديجة أن تخبر الحرس أنها ترغب في رؤية والدها، وأنهم سيأخذونها بالفعل إليه، وهناك تطلب منها أن تهمس لوالدها قائلة: «أمي عايزة تشوفك.. وحشتها وسامحتك وعايزاك تتعشى معاها وتبات جنبها».

وبالفعل يذهب حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، إلى غرفة دنيا زاد ويجدها في أبهى صورها، وأحضرت له الطعام الذي يحبه، وطلبت منه أن يأكل بكل شهيته فاليوم هو يوم الصلح بينهما، ويطلب منها أن تتناول معه الطعام ولكنها ترفض وتقول إنها ستأكل بعده كالمعتاد.

مسلسل الحشاشين الحلقة 19

مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. حسن الصباح يسامح زوجته دنيا زاد

ينادى حسن الصباح على ابنته الصغرى خديجة ويعطيها قطعة من الطعام الذي حضرته له دنيا زاد، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، ولكنها تصرخ فيها وترفض ليكشف الصباح حيلتها لإنهاء حياته: «تفتكري هيهون عليا أموت بنتي.. أمك يا خديجة من طيبتها قررت تحط لأبوكي في الأكل سم مش كره في أبوكي، لكن حب بزيادة، حبها للحسين أخوكي خلاها تنتقم مني بالطريقة الطيبة دي عشان كدا أنا مسامحك»، ولكنها تخبره أنها ستظل عدوته إلى يوم الدين ولن تتوانى عن قتله في أحد الأيام.