مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. عمر الخيام حائر بين خيانة الصباح أو الإعدام

يلقي رجال السلطان بركياروق القبض على عمر الخيام «نيقولا معوض»، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، وذلك بعد ما يرفض طلب السلطان برسم خريطة لقلعة آلموت من الداخل، وهو الأمر الذي سيساعده في حربه ضد حسن الصباح.

يقابل وزير السلطان السلجوقي عمر الخيام داخل السجن، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، ويخبره أنه لم يكن يرغب في أن يزج به في السجن ولكن عدم تعاون الخيام مع السلطان هو الذي أدى به إلى هذا المكان، ليرد عليه الخيام: «الحياة تجارب وأنا جربت النعيم وجربت السفر والمرة دي بجرب السجن وكل تجربة بتدي الحياة معنى».

مسلسل الحشاشين الحلقة 19

عمر الخيام يكشف للوزير السلجوقي حقيقة مشاعره تجاهه

ويخبر عمر الخيام الوزير السلجوقي أنه يعلم أن الأمر ليس له علاقة بخريطة قلعة آلموت أو حسن الصباح، وذلك ضمن مسلسل الحشاشين الحلقة 19، ولكن الأمر أنه لا يحب الشاعر عمر الخيام ولم يعجبه أن يقوم السلطان بإكرامه ومعاملته بشكل حسن، وبالتالي كانت الخريطة حجة ليقوم بإلقاءه في السجن، وهو الآن سعيد بذلك.

ويضع الوزير عمر الخيام بين خيارين، إما رسم خريطة القلعة أو الإعدام بتهمة الكفر والهرطقة.