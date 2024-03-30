محمد مسعود يستعيد ذكريات الدراما الرمضانية مع الجمهور السكندري (صور)

استضاف مركز الجيزويت الثقافي في الإسكندرية، مساء الجمعة، محمد مسعود، الكاتب والناقد الفني والمؤلف، ضمن أمسية رمضانية عن الدراما الفنية تحت عنوان «أيام من عمرنا، العصر الذهبي للدراما المصريّة»، والتي شهدت حضورًا لافتًا من الجمهور السكندري المهتم بصناعة الدراما.

وتحدث «مسعود»، عن الدراما وحكاياتها وأسرارها، كما تطرق إلى مسلسلات وأعمال خلدت في أذهان الجمهور، وخاصة الدراما الرمضانية، وتأثيرها على المجتمع في مختلف السنين.

الكاتب هو ضمير الأمة

وأكّد «مسعود» في حواره مع الجمهور، أنّ لكل أمة ضمير والكاتب هو ضمير الأمة، مشيرًا إلى أن كتاب العصر الماضي كانوا ضمير الأمة المصريّة.

وأشار الكاتب والناقد الفني، إلى أنّ مصر تتمتع بعدد من الكتاب في الوقت الراهن، يشكلون امتدادًا لجيل الكتاب العمالقة الراحلين.

فاترينة العرض تغيرت من التليفزيون

وأردف أنّ «فاترينة العرض» تغيرت من التليفزيون إلى وسائل تكنولوجية أخرى، وأصبح المشاهد يستطيع مشاهدة مسلسل كامل خلال ساعات قليلة، مؤكدًا أن الفن سلعة يمكن للمشاهد أن يأخذ منه ما يحلو له بالتحديد مع الوسائل الحديثة.

واختتمت الأمسية بجلسة حوارية عن دراما رمضان الحالي، فيما قدم الحضور آرائهم حول المسلسلات المميزة، بالإضافة إلى انتقاد بعض المسلسلات، وفقًا لوجهة نظرهم، وقدّم «مسعد» تعليقاته حول تلك الآراء.