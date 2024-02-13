«صحة القليوبية»: ربط حافز فرق مكافحة العدوى بتطبيق سياسات استخدام المضادات الحيوية

ترأس الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، اجتماع الفرق الإشرافية بعد يوم كامل من المرور الميداني على جميع المنشآت الصحية بمركز ومدينة شبين القناطر، حيث وجه مدير الإدارة الصحية بتكثيف الإشراف على وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالإدارة، وكلف مُدير عام الطب الوقائي بالنظر في صرف حافز الإشراف لمدير الإدارة الصحية وفرق الإشراف بالإدارة.

وقف حافز الإشراف لجميع فرق مكافحة العدوى

وقرر وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع وقف حافز الإشراف لجميع فرق مكافحة العدوى؛ لحين تطبيق سياسات استخدام المضادات الحيوية بجميع المنشآت الصحية، مؤكدا الاهتمام بمُؤشرات الطب الوقائي، مشددا على ضرورة عدم المساس بخدمة المرضى ولا تهاون مع المقصرين.

وأعلن وكيل وزارة الصحة ختام الحملة المرورية الميدانية الموسعة بمركز ومدينة شبين القناطر التي استمرت لمدة يومين.

تلافي ملاحظات حملة شبين القناطر

وأثناء الاجتماع تمت مناقشة الملاحظات التي تم رصدها وبعض نقاط القصور، وتحديد الأولويات التي يجب التركيز عليها لتلافي تلك الملاحظات ومنها :

- تكثيف المرور من قبل الفريق الإشراف بالإدارة وتكليف مدير الإدارة بإعادة النظر في تكليف مدير للرعاية الأساسية بالإدارة.

- مراجعة صلاحية جميع مولدات الكهرباء وتوافر الوقود اللازم لتشغيلها.

- التأكيد على تفعيل حركة الملف داخل وحدات الرعاية الأولية، وتدريب العاملين على أعمال الملفات.

- رفع المؤشرات الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى للمُترددات على الوحدات الصحية.

- تفعيل دور التمريض في رفع درجة الوعي الصحي، للتشجيع على الرضاعة الطبيعية، والتغذية التكميلية السليمة للأطفال.

- تدريب العاملين بالوحدات الصحية على معايير مكافحة العدوى وسياسات استخدام المضادات الحيوية، والتوجيه بوقف حافز الإشراف لفرق مكافحة العدوى لحين تطبيق سياسات استخدام المضادات الحيوية.

- عمل سجل لكل متردد بعيادات السمنة والنحافة وتسجيل النتائج لكل حالة.

- ضرورة الاستغلال الأمثل للقوى البشرية وإعادة التوزيع طبقا لتردد كل وحدة صحية.

- الاهتمام بمستوى النظافة العامة داخل المنشآت الصحية وبذل أقصى جهد للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المٌقدمة للمرضى.

- تكليف مسؤول تنظيم الأسرة بعمل حصر بالوحدات الصحية التي لا يوجد بها جهاز سونار، بالإضافة إلى سرعة إصلاح الأجهزة المٌعطلة، وتقديم الدعم كاملا لإنهاء عملية الإصلاح لمحاولة الارتقاء مستوى الخدمة الطبية للمواطنين وتقديمها كاملةً

- تكثيف التفتيش المالي والإداري ومتابعة الانضباط الإداري من قبل فريق التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بشبين القناطر، ومديرية الشؤون الصحية.