قرار رسمي جديد بشأن المضادات الحيوية.. «الصرف في الصيدليات بشروط»| عاجل

كشفت مصادر مطلعة في هيئة الدواء المصرية عن صدور قرار بقصر بيع المضادات الحيوية «الحقن» على عدد من شركات توزيع الأدوية، في محاولة للسيطرة على عشوائية استخدامها، مشيرة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن وزارة الصحة والسكان أطلقت خريطة كاملة بشأن التعامل مع المضادات الحيوية، تشمل تعيين مراقب داخل المستشفيات التي تتضمنها الخريطة، خاصة مستشفيات التأمين الصحي، لمراقبة صرف المضادات الحيوية ومعدلاتها.

البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات

وأوضحت المصادر أن البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات يسعى إلى التشجيع على الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، مشيرا الى أنه من خلال البرنامج الوطني سيكون هناك دورا كبيرا للمراقب لصرف المضادات الحيوية وحقه في كتابة التقرير الذي من شأنه معرفة المشكلة وحلها على الفور.

حصر استخدام المضادات الحيوية

وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد حالة كبيرة لحصر استخدام المضادات الحيوية، ويجرى صرفها بروشتة بشكل رسمي»، مشيرا إلى مناقشة هذا القرار داخل لجنة الصحة بالبرلمان، كاشفا عن وجود حملات مكثفة على الصيدليات لمراقبة عملية بيع المضادات الحيوية.

وأكد المصدر أن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، سيعمل على ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وهذا بدوره سيعمل على رجوع العالم مرة أخرى إلى زمن ما قبل ظهور مضادات الميكروبات.