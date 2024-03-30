تحذيرات لبعض الفئات من النزول بسبب 3 ظواهر جوية.. «القادم أصعب»

في ليلة وضحاها، انقلبت حالة الطقس، من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، إلى أمطار مفاجئة وبرق ورعد، إلى جانب رياح شديدة وعواصف ترابية، تشهدها العديد من المناطق حول العالم، في ظل التقلبات الجوية الحادة والظواهر المناخية التي من المتوقع أن تزداد خلال الأيام المقبلة، ولهذا يقدم الأطباء مجموعة من النصائح لبعض الفئات من أجل التعامل مع هذه التقلبات.. فما هي؟

نصائح للتعامل مع تقلبات الطقس لهذه الفئات

«تشكل التقلبات الجوية مخاطر صحية على كبار السن».. هكذا قال مجدي بدران، عضو جمعية الحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن انخفاض درجات الحرارة وارتفاعها أو هبوب الرياح الشديدة وعدم استقرار الأجواء، يشكل خطرا على كبار السن، إذ ينصح بارتداء الملابس الدافئة، وتناول الكثير من السوائل، وتجنب الخروج من المنزل خلال تلك التلقبات، خاصة في ساعات الذروة.

كما تشكل هذه التقلبات الجوية، خاصة التي تصاحبها أمطار غزيرة وسيول، خطرا على الأطفال، لذلك يجب على الوالدين مراقبة الأطفال عن كثب، وعدم تعريضهم لهذه الأجواء الصعبة، خاصة أن جسدهم لا يملك القدرة الكافية على التكيف مع التقلبات الجوية، إلى جانب منعهم من النزول إلى الشارع أو اللعب بالقرب من المناطق المنخفضة أو مجاري المياه، بحسب «بدران».

ويؤكد عضو جمعية الحساسية والمناعة، أن التقلبات الجوية تفاقم بعض الأمراض، خاصة المزمنة منها، مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي، لذلك ينصح مرضى هذه الأمراض باتباع تعليمات الطبيب بدقة، وتناول الأدوية بانتظام، وتجنب التعرض للعوامل الجوية القاسية.

تحذير للسائقين من الرياح الشديدة والضباب

وتُشكل الرياح الشديدة والضباب الكثيف خطرًا على القيادة، لذا يجب على السائقين التحقق من حالة الطقس قبل الانطلاق، والقيادة بحذر، وتخفيف السرعة، واستخدام إشارات التحذير، إلى جانب غلق النوافذ واستخدام البخاخات؛ إذا كان يعاني من أي أزمات تنفسية، في ظل تعرضه للعديد من الأتربة، وتجهز حقيبة طوارئ تحتوي على الماء، والطعام، والأدوية، وأدوات الإسعافات الأولية.

وكان هناك تحذيرات من 3 ظواهر خلال الأيام المقبلة، ستشهد خلالها البلاد العديد من التقلبات الجوية من أمطار ورياح، وأكدت هيئة الأرصاد أن القادم سيكون أصعب من الأيام المنقضية.